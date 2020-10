Serie A, il Cagliari inguaia il Torino: granata ko 2-3 e ultimi in classifica

Successo esterno del Cagliari che espugna il campo del Torino 3-2 in uno dei match validi per la 4^ giornata di Serie A. Prima vittoria in campionato per la squadra di Di Francesco. Nel primo tempo, granata in vantaggio con il rigore di Belotti (3') e rimonta dei sardi con le reti di Joao Pedro (12') e Simeone (19'). Nella ripresa provvisorio pareggio firmato ancora da Belotti (49'), ma il Cagliari trova la rete della vittoria con Simeone (73'). Il Torino rimane ultimo in classifica con zero punti.

Nel lunch match colpo del Sassuolo, che supera 4-3 il Bologna al Dall'Ara nel derby emiliano dopo essere stato sotto 3-1. La squadra di De Zerbi balza al secondo posto alle spalle del Milan.

Spezia e Fiorentina hanno pareggiato 2-2 nella sfida al Manuzzi di Cesena. I viola, subito in vantaggio di due reti con i gol di Pezzella al 2' e Biraghi al 4', si sono fatti recuperare dalla formazione neopromossa, che al 39' ha riaperto il match con Verde. Nella ripresa la rete del pareggio firmata da Farias al 75'.

L'Udinese ha invece superato per 3-2 il Parma nella sfida alla Dacia Arena di Udine, conquistando il primo successo in campionato dpo tre sconfitte consecutive. Ospiti in vantaggio al 26' cin Hernani ma immediato è arrivato il pareggio dei bianconeri con Samir al 26'. Nella ripresa Udinese in vantaggio grazie ad una autorete di Iacoponi, il Parma riesce a pareggiare al 70' con Karaoh ma nel finale, all'89', i friulani firmano la vittoria con Pussetto che scarica un potente tiro radente dalla distanza che si infila nell'angolo basso.

