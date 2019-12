Serie A: il Brescia travolge il Lecce, al Rigamonti finisce 3-0

Importante passo in avanti delle Rondinelle in chiave salvezza. Reti di Chancellor, Torregrossa e Spalek

Seconda vittoria consecutiva per il Brescia di Eugenio Corini, che ha battuto il Lecce per 3-0 nell'anticipo della 16/a giornata di Serie A. Al Rigamonti, Rondinelle in vantaggio di due gol già nel primo tempo con Chancellor al 32' e Torregrossa al 44'. Nella ripresa è Spalek, al 61'a chiudere i conti. In campo da titolare Balotelli, ammonito nel primo tempo. Con questa vittoria, il Brescia lascia momentaneamente il penultimo posto in classifica scavalcando in un sol colpo Genoa e Sampdoria impegnate stasera nel Derby. Dopo tre risultati positivi, invece, il Lecce frena bruscamente.

