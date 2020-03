Serie A, il big match Juve-Inter domenica alle 20.45

Definito il calendario delle gare saltate lo scorso weekend per l'emergenza coronavirus. Milan-Genoa in programma sempre domenica alle 15

Definito il programma delle sei partite non disputate lo scorso weekend - a causa dell'emergenza coronavirus - valide per la 26/a giornata di Serie A. Juventus-Inter verrà disputata domenica 8 marzo alle ore 20.45. Il Milan scenderà in campo contro il Genoa alle 15, in contemporanea con Sampdoria-Hellas Verona. Alle 18 si terrà Udinese-Fiorentina, mentre Parma-Spal sarà il 'lunch match' delle 12.30. Lunedì Sassuolo-Brescia, in campo alle 18.30, chiuderà il 26° turno della massima serie.

Nessuna indicazione invece per Inter-Sampdoria, gara della 25/a giornata A rinviata lo scorso 23 febbraio: sarà riprogrammata nella prima data utile. Lo comunica la Lega Serie A in una nota ufficiale. Programmate per mercoledì 18 marzo alle 18.30 le gare Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Torino-Parma, riprogrammate inizialmente per mercoledì 11 marzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata