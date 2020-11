Serie A, Ibra salva Milan nel recupero: Verona rimontato da 0-2 a 2-2

di Alberto Zanello

Più forte di un gol annullato per fuorigioco e un altro dal Var, di una traversa e di un rigore sbagliato. Più forte di uno 0-2 incassato in venti minuti da una squadra robusta e scorbutica, che aveva già fermato la Juventus. Il Milan acciuffa un pareggio quasi insperato contro il Verona: i propositi di fuga, dopo i pareggi in Lazio-Juventus e Atalanta-Inter, restano tali, ma il punto raccolto a San Siro ha un peso specifico non indifferente. Ed è ancora di Zlatan Ibrahimovic, sempre più l'uomo simbolo del Diavolo, la rete del 2-2 che in pieno recupero salva i rossoneri. Dopo aver calciato alle stelle un penalty - al secondo errore di fila dagli undici - Zlatan ha avuto comunque la forza per prendersi sulle spalle il Milan e condurlo al pareggio. Il Diavolo sale a +2 sul Sassuolo e a +3 sulla coppia Napoli-Roma. Ma al di là dellla classifica Pioli può esser soddisfatto per la reazione avuta dai suoi ragazzi dopo il 3-0 sonante incassato in Europa League dal Lille. Anche perché una volta andato sotto 2-0 contro l'Hellas il Milan non si è perso d'animo. E con una ripresa arrembante ha raddrizzato una partita iniziata malissimo.

Dopo il pesante ko con il Lille Pioli torna all'antico. Ovvero al 4-2-3-1 con Kessie e Bennacer in cabina di regia e il terzetto Leao-Calhanoglu-Saelemaekers alle spalle di Ibrahimovic. L'unica variazione rispetto alla formazione tipo arriva a ridosso del fischio d'inizio, quando Romagnoli è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare: al suo posto c'è Gabbia accanto al più esperto Kjaer. Nel Verona Juric schiera il duo Zaccagni-Barak in appoggio al solo Kalinic. La vera novità riguarda l'inserimento di Dawidowicz, francobollato a Calhanoglu, al posto di Tameze, fin qui sempre titolare. La partenza sprint degli ospiti sorprende il Diavolo. E lo costringe a inseguire fin da subito. Zaccagni sfugge al raddoppio sulla sinistra, il suo invito per Kalinic viene raccolto dal croato d'esterno, in anticipo su Gabbia, ma Donnarumma si supera. Il miracolo del portiere serve però a poco, dato che sugli sviluppi del corner Ceccherini prende l'ascensore e colpisce la traversa, Barak è il più lesto ad avventarsi sulla ribattuta e il Verona passa. Il Diavolo sembra capirci poco, soffocato dal pressing asfissiante della banda di Juric. Che infatti al 19' raddoppia con un pizzico di fortuna. Perché la botta potente da fuori area di Zaccagni sugli sviluppi di un calcio di punizione trova la deviazione sfortunata di Calabria nella propria porta.

La partita del Milan di fatto inizia al 20', dopo aver preso due schiaffi. I rossoneri reagiscono e trovano quasi subito il modo per accorciare le distanze. Saelemaekers al 27' dalla destra premia l'inserimento di Kessie, solo soletto in area. La sua conclusione volante viene sporcata da Magnani e mette fuori causa Silvestre. Dopo il buon inizio l'Hellas perde lucidità e smalto, fatica a controllare la sfera, ma dietro si difende comunque con ordine, concedendo giusto un tentativo da zero metri a Theo Hernandez, che incredibilmente si fa murare da Silvestre che salva il risultato. Nella ripresa la pressione dei padroni di casa si fa ancora più vigorosa, anche perché Zaccagni - il più pericoloso tra i suoi - si spegne poco a poco. Juric prova a scuotere i suoi con il doppio cambio cambio Tameze-Colley per dare maggiore freschezza e fisicità alla sua squadra, ma l'inerzia pende esclusivamente dalla parte del Milan, che nel frattempo ha aumentato il proprio peso specifico in attacco con l'inserimento di una punta vera, Rebic, per Saelemaekers. Al 7' su un tiro di Leao Calhanoglu ci mette lo zampino ma il gol viene annullato per fuorigioco. Ancora più ghiotta l'occasione al 18' per Theo Hernandez, imbeccato da Rebic sulla corsia sinistra. Silvestre però si supera anche in questa situazione. La palla del 2-2 capita infine sui piedi di Ibra, che un minuto dopo calcia alle stelle un rigore concesso per un netto fallo di Lovato su Kessie. La gara sembra stregata, e la conferma arriva al 32', quando su un calcio d'angolo ancora Ibra ruba il tempo a tutti ma centra in pieno l'incrocio dei pali. Pioli tenta il tutto per tutto nel finale buttando nella mischia anche Brahim Diaz e Hauge, ma il guizzo vincente lo trova Calabria, che raccoglie un suggerimento di Ibra e di prima trova l'angolo giusto. Guida però annulla la rete, con l'ausilio del Var, per un precedente tocco con il braccio della punta svedese. Questo Milan però non si arrende mai. E al 48', in pieno recupero, trova il meritato gol del pareggio: palla morbida dalla destra di Brahim Diaz e zuccata vincente di Ibrahimovic, che pochi secondi prima aveva trovato di nuovo sulla sua strada uno straordinario Silvestre. Il Verona vede sfumare sul gong la vittoria, il Diavolo conferma di avere sostanza e di essere lì in vetta per un motivo.

