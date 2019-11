Serie A, Higuain e Dybala ribaltano l'Atalanta. La Juve passa 3-1

I bianconeri vincono in rimonta a Bergamo. Nel primo tempo la 'Dea' fallisce un calcio di rigore con Barrow

La Juventus rimonta l'Atalanta e sbanca Bergamo, conquistando tre punti pesantissimi. I bianconeri ripartono dopo la sosta per le nazionali con una vittoria per 3-1 nel primo anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Nel primo tempo gli orobici sbagliano un rigore con Barrow, che conclude sulla traversa (16'). Nella ripresa l'Atalanta va in vantaggio con la rete di Gosens (56'). Ma gli uomini di Sarri rimontano grazie alla doppietta di Higuain (74' e 82'). Poi Dybala cala il tris al 92'. Il successo permette alla Juventus di salire a 35 punti e portarsi provvisoriamente a +4 sull'Inter, attesa stasera sul campo del Torino. I bergamaschi restano fermi a 22.

