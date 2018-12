Serie A, Genoa resiste in 10 con Spal: Piatek replica a Petagna

Riparte con un pareggio la nuova esperienza di Cesare Prandelli di ritorno su una panchina di Serie A. Finisce 1-1 il match delle 18 a Marassi tra Genoa e Spal. Partita condizionata dal rosso a Criscito dopo appena 11'. Spal avanti al 15' con un colpo di testa di Petagna, il pari lo firma il bomber Piatek su rigore al 38' concesso al Var da Pasqua per fallo di Felipe su Romero. Due traverse colpite dalla Spal prima dell'intervallo.

Il primo 11 di Prandelli è col 3-5-2, Piatek e Kouame in attacco. Semplici risponde con lo stesso schema e sceglie Petagna-Antenucci come tandem d'attacco. Dopo le prima fasi di studio, un paio di lanci per Piatek e un affondo in velocità di Koume fermato all'ingresso in area, arriva dopo 10' il primo episodio che cambia la partita. L'intervento di Criscito, duro, su Schiattarella viene punito da Pasqua con un cartellino rosso davvero severo. Genoa in dieci, nemmeno il tempo di risistemarsi e la Spal ne approfitta. Al 15' ospiti in vantaggio: da punizione defilata Felipe allunga la palla di testa verso il secondo palo dove Petagna sempre di testa batte Radu per lo 0-1. Il Genoa accusa il colpo doppio. Per diversi minuti cerca invano di riorganizzarsi ma il giro palla della Spal in superiorità numerica è notevole.

Al 30' Hiljemark libera l'area dal pericolo di una palla messa in mezzo dal fondo da Missiroli. Ma i padroni di casa non smettono di giocare e vengono premiati. Al 35' su un cross in area Felipe nel tentativo di anticipare Romero lo tocca sulla gamba. L'arbitro richiamato dal Var assegna il rigore che Piatek segna spiazzando Gomis per l'1-1. La Spal si ributta in avanti alla ricerca del vantaggio e prende ben due legni. Al 42' su schema da punizione il tiro di Fares trova la respinta di Radu su cui si avventa Antenucci che a botta sicura prende la traversa.

Nel recupero tocca a Petagna scheggiare ancora la traversa dopo un tuffo di testa su palla vagante deviata da Pedro Pereira. Nella ripresa resta negli spogliatoi proprio il portoghese, al suo posto Gunter. Il copione della gara è sempre lo stesso, la Spal gioca, il Genoa cerca di ripartire. Ed è proprio su contropiede palla al piede che Kouamè serve Piatek ai limiti dell'area ma le maglie biancoazzurre si chiudono sul polacco che sparacchia fuori. Al 21' altro cambio per Prandelli che toglie Veloso per Rolon. Nonostante il possesso palla è il Genoa il più pericoloso, al 26' Piatek direttamente da rinvio di Radu va via a Bonifazi ma cicca il tiro col sinistro.

Semplici cambia qualcosa, fuori Antenucci e Petagna, dentro Valdifiori e Floccari. Ma è ancora una ripartenza fulminea di Kouamè al 39' a sfiorare il gol, Gomis ci mette una pezza sul tiro dell'ivoriano destinato all'angolino basso. L'ultimo sussulto arriva in pieno recupero ed è la Spal a sfiorare il colpaccio: su cross di Antenucci, Floccari è libero di girare di testa in rete ma sbaglia clamorosamente la torsione spedendo fuori. Pari e patta al Ferraris, Genoa che sale a quota 16, Spal a 15 entrambe ancora in zona rossa.

GENOA-SPAL 1-1

16' Petagna, 37' Piatek

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira (1' st Gunter), Veloso (20' st Rolon), Sandro (46' st Zukanovic), Hiljemark, Lazovic; Kouamé, Piatek. All. Prandelli.

SPAL (3-5-2): Gomis; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella (30' st Valdifiori), Missiroli (24' st Valoti), Fares; Antenucci, Petagna (37' st Floccari). All. Semplici.

ARBITRO: Pasqua.

NOTE: espulso Criscito (G) al 10' pt; ammoniti Veloso (G), Petagna, Bonifazi, Vicari, Floccari, Valdifiori (S).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata