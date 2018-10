Serie A, Genoa: esonerato Ballardini, torna Juric

Cambio di panchina in casa Genoa. Davide Ballardini non è più il tecnico del 'Grifone', come comunica il club ligure in una nota. Al suo posto torna Ivan Juric, alla terza esperienza alla guida dei rossoblù. Fatale per l'allenatore ravennate, che lascia il Genoa con 12 punti raccolti in 7 partite, la sconfitta dell'ultimo turno in casa contro il Parma (3-1).

Juric verrà presentato alla stampa mercfoledì alle 14 presso la sala stampa del Centro Sportivo G.Signorini. Alle 15.30 è previsto l'allenamento a porte aperte per la ripresa dei lavori.

