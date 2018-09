Milan, Gattuso: "Higuain ha un fastidio al flessore. Empoli? Dobbiamo essere più concreti"

Serve subito riscattarsi dopo la partita-beffa contro l'Atalanta. Rino Gattuso non cerca alibi per il pareggio di domenica e prova a caricare i suoi per la sfida contro l'Empoli, giovedì 21 al Castellani nonostante una nota non positiva capitata a Higuain: "Ha un piccolo problema al flessore, domani facciamo il test e valutiamo. L'abbiamo lasciato tranquillo questi due giorni".

"Questa squadra quando fa le cose fatte bene è bella da vedere, ma forse dobbiamo essere meno belli a tratti e più concreti. Se andiamo ad analizzare le partite potevamo vincerle tutte ma anche perderle tutte, questo fa capire come è sottile il filo - ha aggiunto -. La rabbia bisogna metterla da parte, bisogna trovare la tranquillità. Stiamo lasciando tanti punti per strada ma le prestazioni non sono da buttar via, dobbiamo capire quali sono le cose che non stiamo facendo bene, ma gridare, battere pugni sul tavolo e tenere facce deprimenti non serve a nulla in questo momento".

Sulla partita: "Non voglio una gara perfetta, voglio solo che si vinca. Cutrone? È il primo giorno che si allena squadra, ha fatto sempre lavori personalizzati. Stamattina si è allenato con noi, siamo molto contenti di averlo, perché per noi averlo o non averlo cambia". Sulla società: "Quando Leonardo dice che bisogna cambiare la mentalità non ha tutti i torti, perché quella che ti fa giocar bene ma porta anche alle vittorie. Dobbiamo metterci una testa o un ginocchio una volta in più, un po' di malizia, poi per diventare una grande squadra. Abbiamo tanti difetti da correggere e non si può fare in due o tre giornate, noi di tempo ne abbiamo poco e dobbiamo fare di necessità virtù".

I convocati. Questa la lista completa dei convocati da Gattuso per la sfida. Ancora out Caldara, non per lesione, ma per un'infiammazione al pube: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina, Abate, Calabria, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Mauri, Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.



