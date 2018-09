Si riparte. Frosinone-Juventus 0-0 | Live

I bianconeri per la quinta vittoria di fila sono attesi allo Stirpe contro la formazione di Moreno Longo

FROSINONE-JUVE 0-0

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfreddson, Molinaro; Campbell, Perica. All. Longo

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic. Bentancur; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

Arbitro: Giacomelli di Trieste

60' Ci prova Dybala da punizione: barriera.

59' Girata di Cristiano Ronaldo dopo la sponda di Bernardeschi: palla alta sopra la traversa.

52' Mandzukic la mette in mezzo di potenza, ma Ronaldo non ci arriva.

46' SI RIPARTE!

Finisce qui il primo tempo allo Stirpe, buon Frosinone contro i bianconeri.

42' PERICA! Torsione del croato, palla di poco al lato.

40' CUADRADO! Juve vicino al gol

7' RONALDO VICINO AL GOL! Girata di Cr7 su assist di Mandzukic, Capuano salva sulla linea e allontana.

1' SI COMINCIA!

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata