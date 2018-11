Ci prova subito Gerson. Serie A, Fiorentina-Roma 0-0 | Live

Sia i giallorossi che viola vogliono la vittoria per raggiungere al quarto posto Milan e Lazio

FIORENTINA-ROMA 0-0 | Live



2' Ci prova subito Gerson da fuori area con il sinistro: palla alta sopra la traversa

1' Si comincia!

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas. All. Stefano Pioli

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Lo. Pellegrini, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. All. Eusebio Di Francesco

ARBITRO: Banti di Livorno

