Serie A, gol e spettacolo al Franchi: Napoli supera Fiorentina 4-3

di Alberto Zanello

Difficilmente Rocco Commisso potrà dimenticare un esordio così. La Fiorentina cade contro il Napoli alla prima al 'Franchi' del nuovo presidente, ma il 3-4 di Firenze racconta di una partita ricca di gol ed emozioni, con continui ribaltamenti di fronte e polemiche arbitrali. Alla fine a spuntarla sono i ragazzi di Ancelotti, che fanno valere la loro maggiore qualità ed esperienza nel saper gestire i momenti clou del match. La sensazione però è che la nuova Fiorentina potrà togliersi diverse soddisfazioni, con ben altri obiettivi rispetto alla lotta per non retrocedere in cui è rimasta invischiata l'anno scorso. Può essere soddisfatta anche la squadra campana: al netto degli errori difensivi, Insigne e compagni sono riusciti a riemergere da una situazione difficile, dopo la prima mezzora in balia dell'avversario, e hanno sempre risposto colpo su colpo al tentativo di rientro dei toscani. Un bel segnale in vista dello scontro diretto contro i campioni d'Italia della prossima settimana a Torino

Nel prepartita Commisso infiamma il 'Franchi' per la sua prima allo stadio da presidente viola facendo un giro di campo e fermandosi sotto la curva Fiesole. Sul campo Montella vara la linea verde puntando sul 4-3-3 con Sottil Chiesa e Vlahovic davanti. A centrocampo spazio per Venuti sulla fascia sinistra, in mezzo Castrovilli e Pulgar coprono Badelj in cabina di regia. Franck Ribery come da pronostico si accomoda in panchina. Dalla parte opposto rispetto al Napoli dell'anno scorso le novità sono in difesa, con Di Lorenzo e Manolas a completare l'out destro. Davanti, vista l'assenza di Milik, tocca a Mertens prendersi il peso dell'attacco, con Callejon e Mertens a supportarlo. L'onda lunga dell'entusiasmo che ha contagiato Firenze dall'arrivo dell'ex stella del Bayern si riversa anche il campo e travolge i campani, anche perché i padroni di casa si trovano avanti dopo neanche dieci minuti per il rigore trasformato da Pulgar sull'ingenuo fallo di mano di Zielinski, inchiodato dal Var. La meglio gioventù viola sorprende Insigne e compagni: Sottil e Chiesa volano sulle fasce, Castrovilli e Pulgar vincono i duelli in mezzo al campo. Il Napoli è alle corde ma ha il merito, tipico delle grandi squadre, di capitalizzare il minimo errore degli avversari. E così in un amen la partita è ribaltata: perché Mertens pesca un jolly a giro da fuori area (Dragowski non spicca nell'occasione) e due minuti più tardi si guadagna furbescamente un rigore per un contatto con Castrovilli. Insigne non perdona e all'intervallo la squadra di Ancelotti si trova a sorpresa avanti.

Chi si aspetta un secondo tempo meno esaltante si sbaglia. Anzi, se possibile, le due squadre regalano ancora più emozioni. Per merito degli attacchi, decisamente più funzionali delle difese, e della caparbietà della Fiorentina nel restare in partita. Così Milenkovic di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ruba il tempo a Koulibaly e firma il 2-2, ma il Napoli non ci sta e mette di nuovo subito la testa avanti con un colpo da biliardo di Callejon. Montella si gioca la carta Boateng al posto di uno sfinito Vlahovic, e il ghanese lo ripaga. Ottima azione dei padroni di casa sulla tre quarti con protagonisti Pulgar e Castrovilli, la palla finisce nei pressi dell'ex Sassuolo che da posizione impossibile fa partire un rasoterra che si infila nell'angolino basso, alle spalle dell'incolpevole Meret. Anche in questa occasione però il Napoli dimostra di saper rispondere subito allo schiaffo subito. Mertens telecomanda il pallone per il taglio di Callejon, che tocca in mezzo per Insigne che di testa a porta sguarnita va a segno. Questa volta Montella si gioca anche il colpo Ribery, ma la benzina dei suoi è finita. La Fiorentina alza bandiera bianca, esce sconfitta ma a testa alta. Il Napoli invece risponde alla Juve: il duello è appena iniziato ma promette scintille. Anche perché tra una settimana si troveranno l'una contro l'altra.

