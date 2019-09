Serie A, Fiorentina-Juventus finisce 0-0

Sarri fermato sul pari da Montella al debutto in campionato al Franchi nel primo anticipo della terza giornata. Gara spigolosa con poche occasioni da gol.

All'artemio Franchi è terminata 0-0 Fiorentina-Juventus, anticipo della terza giornata di Serie A. I bianconeri salgono così a 7 punti, mentre i toscani ottengono il loro primo punto.Nella Juve k.o- Douglas Costa e Pjanic per problemi muscolari. Montella è riuscito a imbrigliare la squadra di Sarri, al debutto in panchina in campionato dopo la polmonite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata