Serie A, Fiorentina-Genoa finisce 0-0. Il Bologna passa a Ferrara

Viola bloccati sul pareggio al Franchi dal Grifone ultimo in classifica. Nel primo anticipo il Bologna si impone 3-1 in casa della Spal

La Fiorentina viene bloccata dal Genoa, ultimo in classifica, per 0-0 al Franchi accontentandosi del quinto risultato utile consecutivo da quando è sulla panchina Beppe Iachini. Ma è il Genoa a dover recriminare per un rigore sbagliato al 15' da Criscito (tiro fiacco e centrale parato da Dragowski) e per una serie di occasioni fallite nel finale di partita con Biraschi e Pinamonti. Alla squadra di Nicola è mancata l'incisività negli ultimi 11 metri mentre i viola dopo una partenza sprint e una intensità in avvio di gara si è spenta nel finale. Per Criscito si tratta del primo rigore sbagliato in seri A dopo aver realizzato i precedenti cinque.

Nel primo anticipo del sabato della 21esima giornata Il Bologna si impone a Ferrara per 3-1 e si aggiudica contro la Spal il derby dell'Emilia. Padroni di casa in vantaggio al 23' su rigore ma i rossoblù trovano subito il pareggio al 24' grazie ad una autorete di Vicari. Il Bologna nella ripresa in appena quattro minuti chiude il match: al 59' a segno Barrow e al 63' ci pensa Poli sfruttando un invito di Palacio a chiudere i conti, rilanciare le ambizioni dei felsinei e far ripiombare la Spal nella zona rossa della retrocessione.

