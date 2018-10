Che occasione per Caputo, palla fuori! Serie A, Empoli-Roma 0-1 | Live

EMPOLI-ROMA 0-1 | Live

36' N'Zonzi

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Krunic, Capezzi (79' La Gumina), Acquah (74' Traoré); Zajc; Bennacer, Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Luca Pellegrini (60' Florenzi); De Rossi, Nzonzi; Under (74' J. Jesus), Lorenzo Pellegrini (74' Cristante), El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NOTE: Ammoniti Bennacer (E), Luca Pellegrini (R), Silvestre (E)

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo



81' La Gumina solo davanti a Olsen calcia a lato, ma era in fuorigioco

70' Occasione EmpolI! Zajc strozza il tiro, ma la palla diventa un assist per Caputo che sbaglia da buona posizione!

58' Caputo calcia alto! Si rimane sullo 0-1!

57' Calcio di rigore per l'Empoli, molto dubbio. Luca Pellegrini svirgola il pallone da angolo, palla sul braccio di Under. Dopo aver consultato il Var Mazzoleni conferma

50' Bennacer, palo da punizione dell'attaccante! Tiro a giro perfetto di sinistro. Olsen battuto, ma si rimane sullo 0-1

47' Zajc dalla destra, sinistro fuori di pochissimo

46' SI RIPARTE!

Buona Roma a Empoli in questo primo tempo. A decidere al momento è lo stacco imperioso di N'Zonzi dopo la punizione di Lorenzo Pellegrini al 36'. Giallorossi che potrebbero aver segnato anche con Under (4'), poi sempre con il fantasista turco dopo la "ciccata" di Dzeko (23'). Per l'Empoli un contropiede di Caputo: tiro di punta parato da Olsen.

45' Squadre a riposo! Empoli-Roma 0-1.

36' N'Zonzi! Punizione di Lorenzo Pellegrini per N'Zonzi che stacca e batte Terraciano! È 1-0 per i giallorossi!

32' Caputo riparte e tira con la punta: blocca Olsen

23' Roma vicina al vantaggio ancora! Palla al centro per Dzeko che, tutto solo, cicca il pallone. Arriva Under che calcia sui piedi del bosniaco e la palla finisce fuori di un soffio dalla porta di Terraciano

4' Occasione Under! Il turco ci prova da lontano di sinistro, ma Terraciano respinge

1' SI COMINCIA!

