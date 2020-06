Serie A, ecco calendario: si parte con Toro-Parma, Juve-Lazio il 20 luglio

Adesso ci sono anche date e orari. Dopo il via libera da parte del governo, è arrivato anche il passo più atteso per la Serie A pronta a ripartire dopo lo stop causato dall'emergenza coronavirus: l'ufficializzazione del nuovo calendario. 124 partite nel giro di 44 giorni, per la gioia dei tifosi 'orfani' delle notti magiche dell'Europeo spostato all'anno prossimo: in pratica, si giocherà ogni giorno fino ad agosto. Come previsto, il weekend del 20 e 21 giugno spazio ai quattro recuperi della 25/a giornata: un modo per armonizzare subito la classifica. Dopodiché, da lunedì 22 giugno, via all'ottava giornata di ritorno. Sarà Lecce-Milan (19.30) ad aprire il primo infrasettimanale, che peraltro prevede Atalanta-Lazio mercoledì 24. L'onore di aprire la 'fase 2' del campionato toccherà invece a Torino-Parma, programmata sabato 20 alle 19.30: a seguire, Verona-Cagliari (21.45). Il giorno dopo tocca a Atalanta-Sassuolo (19.30) e quindi ad Inter-Sampdoria (21-45).



La Lega ha reso noto la programmazione fino alla 16/a giornata di ritorno. Il calendario degli ultimi tre turni verrà compilato più avanti e sarà basato sugli obiettivi di classifica delle squadre. Il campionato - a meno, ovviamente, di nuove interruzioni - si concluderà il 2 agosto, con tutte e 10 le gare in contemporanea in notturna. E lascerà lo spazio al gran finale delle Coppe europee. Scorrendo le giornate, salta subito all'occhio Ia data di lunedì 20 luglio: alle 21.45, all'Allianz Stadium di Torino, riflettori accesi sul big match tra Juventus e Lazio, valida per la 34/a giornata. Sfida che potrebbe pesare in maniera determinante sulla lotta scudetto che al momento vede i bianconeri di Maurizio Sarri avanti di un punto sui biancocelesti di Simone Inzaghi. Come ormai noto, gli appassionati avranno un gustoso antipasto: semifinali e finalissima di Coppa Italia, che anticiperanno la ripresa del campionato. Le date non sono ancora state ufficializzate, la Lega punta a programmare il 12 e il 13 le semifinali: ma occorre il nullaosta del governo. La finale è confermata il 17 all'Olimpico di Roma.



