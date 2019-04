Calcio a 5, Serie A: Eboli condanna l'Arzignano ai playout

I campani vincono 8-5, nell'ultimo turno, e sono sesti in campionato. Ai quarti dei playoff scudetto affronteranno la Lollo Caffè Napoli. Il Real entra male in partita e insegue per 40 minuti, sfiorando due volte il pareggio, ma si deve arrendere. Nella sfida salvezza giocherà contro la Lazio, ultima in classifica

di Nicola Petricca

Missione fallita. Il Real Arzignano non riesce nell'impresa di sbancare il PalaDirceu, nell'ultima giornata di campionato, e dovrà affrontare i playout per non abbandonare la Serie A. Contro la Feldi Eboli i veneti entrano troppo tardi in partita e sono costretti a rincorrere gli avversari per tutto l'incontro, andando anche vicini al pareggio, ma si arrendono per 8-5. Ora sarà la sfida con la Lazio a decretare quale delle due squadre conquisterà la salvezza e quale scenderà in Serie A2. Neanche la posizione di classifica dei campani cambia, nonostante la vittoria, perché la Meta Catania batte 4-3 la Lynx Latina e mantiene il quinto posto. La Feldi, sesta, affronterà la Lollo Caffè Napoli nei quarti di finale per lo scudetto, in cui si presenta come una delle possibili sorprese.

È Eboli ad aggredire subito partita e avversario, schiacciando l'Arzignano. Fioccano le conclusioni verso la porta di Matheus Pozzi che, dopo tre minuti, raccoglie già il primo pallone dalla rete: Josiko riceve sulla sinistra, si accentra e di punta sorprende il portiere. L'assedio campano prosegue e al 6' è 2-0, quando Laion calcia dalla distanza, Pozzi respinge verso l'esterno, ma trova Nunzio Frosolone che ribadisce in rete. Un minuto dopo arriva anche il terzo gol, con Kevin Arrieta, al rientro dopo un mese. Fabian Lopez passa alle contromisure, chiamando il timeout e schierando il doppio pivot. Il Real si sveglia e comincia a impegnare Laion che compie diverse parate, prima di arrendersi al 15', quando, dopo tre ribattute su altrettante conclusioni di Linhares, Gabriuel Motta calcia sotto la traversa. Al 17' l'Arzignano torna in partita grazie a una perla dello stesso Linhares che riceve da sinistra, spalle alla porta si libera del marcatore con la suola, si gira e conclude di potenza. A 30 secondi dalla fine, però, i veneti si fanno sorprendere di nuovo, quando Eboli lancia un contropiede e la palla arriva a Josiko, perso da Carlo Houenou, che arriva al limite e trafigge Pozzi.

Il secondo tempo si apre come il primo, con Eboli che accelera e segna al terzo minuto. Laion sale palla al piede, serve Arrieta sulla fascia e l'argentino calcia sul primo palo, sorprendendo Pozzi. Questa volta, però, l'Arzignano risponde subito e va in gol con Motta che calcia di potenza trovando l'angolo basso alla destra di Laion. Pochi secondi ed è ancora Eboli a colpire, con Sergio Romano che scende sulla sinistra, vince un rimpallo, mette un cross e la palla sbatte su Linhares, finendo in rete. Sotto di tre gol, l'Arzignano non molla e continua a inseguire il risultato, fino a riportarsi a -1, tra il 9' e il 10', con Houenou protagonista. Il numero 21 prima recupera palla in attacco e libera Fabrizio Amoroso al tiro, per il 6-4, poi gestisce un contropiede, serve David Tres sulla destra che salta un difensore e trova sul secondo palo ancora Amoroso, pronto a deviare in rete. I veneti spingono sempre di più e schierano anche il portiere di movimento, ma la mossa non paga e spiana la strada ai campani che, tra il 18' e il 19', segnano due volte a porta vuota, dopo altrettanti recuperi di palla, chiudendo la partita sull'8-5.

