Serie A, dopo quasi mezzo secolo torna il Boxing Day

Sono passati 47 anni dall'ultima volta in cui la Serie A scese in campo il giorno di Santo Stefano. Oggi, in Italia torna il boxing day, grande tradizione del calcio inglese. Tutti in campo quindi per la penultima giornata di andata del campionato. Si parte alle 12.30 con il match del lunch-time tra Frosinone-Milan, nel pomeriggio la Juventus, capolista e già campione d'inverno, sarà in trasferta a Bergamo. Il clou va in scena nel posticipo serale: a San Siro si sfidano Inter e Napoli, coi nerazzurri privi di Nainggolan per motivi disciplinari. Grande curiosità anche per il derby in famiglia tra Pippo e Simone Inzaghi: al Dall'Ara si affrontano Bologna e Lazio