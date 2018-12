Serie A, la diciannovesima giornata: tutti i risultati

JUVENTUS-SAMPDORIA 2-1 | FOTO

2' Ronaldo, 33' Quagliarella (rig.), 65' Ronaldo (rig.)

65' Satvolta il rigore è per la Juve: CR7 a segno

33' Rigore per la Samp: Quagliarella non sbaglia dal dischetto

2' Juve subito avanti: Ronaldo a segno su assist di Dybala

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Benatia, Khedira, Douglas Costa, Kean, Bonucci, Bernardeschi, Spinazzola. All. Allegri.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linets; Ramirez; Caprari, Quagliarella. A disp. Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Jankto, Leverbe, Regini, Tavarez, Tonelli, Defrel, Rolando, Kownacki. All. Giampaolo.

Arbitro: Valeri di Roma

CHIEVO-FROSINONE (ore 15)



EMPOLI-INTER (ore 15)



GENOA-FIORENTINA (ore 15)



LAZIO-TORINO (ore 15)



PARMA-ROMA (ore 15)



SASSUOLO-ATALANTA (ore 15)



UDINESE-CAGLIARI (ore 15)



NAPOLI-BOLOGNA (ore 18)



MILAN-SPAL (ore 20:30)





