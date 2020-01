Serie A, CR7 trascina la Juve: 4-0 al Cagliari

Cristiano Ronaldo regala i primi tre punti del 2020 alla Juventus, che inaugura il nuovo anno abbattendo il Cagliari per 4-0. I sardi erano l'unica formazione di A non ancora perforata dal portoghese, che si rifà con gli interessi segnando una tripletta, la sua prima in Italia, nella ripresa: quinto match di fila in cui CR7 va a segno. Dopo una prima frazione di rodaggio, in cui una volenterosa Juve non riesce ad impensierire troppo la formazione di Maran, la ripresa, si apre con il vantaggio siglato da Ronaldo che poi concede il bis sul rigore procurato da Dybala e, subito dopo lo squillo di Higuain, colpisce ancora. Sarri intasca tre punti per iniziare a cancellare il brutto ricordo della Supercoppa e soprattutto mettere pressione all'Inter, stasera attesa dal Napoli. In attesa del verdetto del San Paolo, bianconeri primi da soli a +3. Anziché oro, incenso e mirra cercava punti per rimettersi in moto il Cagliari, che non riesce a spezzare la serie negativa. Nainggolan e soci incassano il terzo ko di fila. Passivo probabilmente pesante ma nel complesso i sardi hanno deluso: sono lontane le brillanti prestazioni della prima parte di stagione.

