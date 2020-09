Serie A, con l'inizio del campionato le squadre si fanno gelato

Nelle gelaterie milanesi di Gusto 17 ogni settimana scenderanno in campo i gusti delle squadre di Serie A

Quest'anno il campionato di calcio di Serie A si gioca in gelateria. A partire dal 20 settembre, infatti, nelle gelaterie milanesi di Gusto 17, verrà lanciata la prima di tante sfide settimanali a colpi di palline di gelato: ogni weekend scenderanno in campo due gusti associati ad una delle partite di calcio giocate, e rappresentativi della tradizione culinaria e pasticcera della città di cui è protagonista la squadra stessa. In questo periodo di distanziamento sociale e, quindi, di stadi senza tifosi, la gelateria ha deciso di saziare così la "fame di calcio".

La prima sfida selezionata è Juventus - Sampdoria: i tifosi potranno scegliere gli ingredienti sui canali Facebook e Instagram di Gusto 17, a partire da qualche giorno prima della partita.

