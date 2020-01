Serie A, colpo Toro all'Olimpico: Roma battuta 2-0

Prima sorpresa nella 18/a giornata di campionato. La Roma cade 2-0 in casa contro il Torino. Protagonista assoluto Andrea Belotti, che sblocca il risultato con una conclusione potente nel recupero nel primo tempo e raddoppia nella ripresa, al 41', su rigore concesso per un tocco con il braccio di Smalling sfuggito all'arbitro ma segnalato dal Var. I giallorossi restano così fermi a 35 punti, al quarto posto, mentre i granata iniziano bene l'anno salendo a 24, nuovamente in corsa per un posto in Europa.

