Serie A: colpo Samp a Bergamo, Atalanta ko 1-3

La Sampdoria si impone per 3-1 in casa dell'Atalanta nell'anticipo della 5^ giornata di Serie A. I gol di Quagliarella al 13', Thorsby al 59', Zapata su rigore all'80 e Jankto al 92'. Quagliarella ha fallito un rigore al 45'.

Gasperini: "Sconfitta è colpa mia, troppi esperimenti"

"Sono partite in cui il responsabile è l'allenatore. Abbiamo fatto un'ottima gara ma siamo stati molto poco pericolosi, poi nella prima occasione loro ci hanno fatto gol. Oggi ho fatto io un po' di esperimenti, era una sorta di cantiere". Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria. "Abbiamo perso un po' di distanze e situazioni che non siamo riusciti a concretizzare. Una cosa inusuale per noi non riuscire mai ad andare al tiro in modo pericoloso", ha aggiunto. "Pagato lo scotto Champions? No, è lo scotto quando vuoi provare a inserire velocemente tanti nuovi giocatori. Anche se hanno fatto bene i nuovi, non trovi facilmente le distanze contro una squadra ben organizzata. Ci è mancata la qualità negli ultimo 20 metri", ha spiegato ancora il Gasp. "Se vuoi fare un campionato ad altissimi livelli non puoi fare troppi esperimenti, per questo oggi l'allenatore si sente responsabile. Ogni partita in Italia se non sei al meglio diventa difficile", ha concluso.

Ranieri: "Fatto una buona gara, ora testa al derby"

"Abbiamo fatto una buona gara, loro facevano girare la palla in modo incredibile. Poi piano piano abbiamo preso fiducia, volevo vedere la squadra lottare perchè loro sono 22 leoni e se non stai attento ti asfaltano. Sono molto soddisfatto della prova dei miei ragazzi". Lo ha detto Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, dopo la vittoria contro l'Atalanta. "Quando le cose non vanno per il verso giusto, vuoi o non vuoi le cose sfuggono. Non ho mai sentito il presidente dire che vuole vendere la società, sono contento del mercato perchè abbiamo preso dei giocatori che possono aiutare i giovani che abbiamo", ha aggiunto. "Mancano 31 puni alla tranquillità, è presto per parlare di altri obiettivi. Quest'anno dobbiamo fare le cose fatte bene dall'inizio, senza impelagarci in una situazione di classifica deficitaria", ha detto ancora Ranieri. Infine il Derby del prossimo weekend. "Il derby è il derby, sappamo la gente quanto ci tiene. L'anno scorso abbiamo perso, vogliamo lavare quella sconfitta e saremo concentrati come non mai", ha concluso Ranieri.

