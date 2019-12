Serie A: colpo della Spal, Torino battuto 2-1

Gli emiliani espugnano l'Olimpico Grande Torino in rimonta e lasciano l'ultimo posto della classifica

Colpo della Spal in casa del Torino. I granata si arrendono nell'anticipo delle 20.45 della 17/a giornata. La squadra di Semplici si impone 2-1 e si risolleva dopo tre sconfitte consecutive. Granata avanti con Rincon al 4', pareggio degli ospiti firmato da Strefezza al 42'. La squadra di Mazzarri resta in dieci dal 56': espulso Bremer per somma di ammonizioni. E all'81' la Spal completa la rimonta con Petagna (81'). Il Toro resta fermo a 21 punti, gli estensi salgono a quota 12 lasciando l'ultimo posto al Genoa.

