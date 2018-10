Serie A, è ufficiale: il Chievo esonera D'Anna, in arrivo Ventura

Con una nota sul proprio sito internet, il Chievo-Verona comunica "di avere sollevato Lorenzo D'Anna dall'incarico di allenatore della Prima squadra. A D'Anna vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale. Protagonista della salvezza raggiunta la scorsa stagione, quando è subentrato a tre Giornate dal termine di campionato ottenendo tre vittorie su tre partite disputate, (contro Crotone, Bologna e Benevento), a lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".

Il club veronese non ha ancora comunicato il nome del nuovo allenatore, ma secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe essere l'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura. L'annuncio è atteso a breve.

