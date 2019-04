Serie A, Joao Pedro 'salva' il Cagliari: il Frosinone vede la B

La fatidica quota 40 è raggiunta dal Cagliari sempre più salvo. Sempre più retrocesso invece il Frosinone a cui solo la matematica concede ancora qualche speranza. Finisce 1-0 alla Sardegna Arena, decide al 28' un gol di Joao Pedro su rigore per fallo di Zampano su Ionita. Maran sceglie Birsa per sostituire sulla trequarti lo squalificato Barella. Al centro della difesa torna Ceppitelli, in coppia con Klavan; sull'out di destra si rivede Srna. Dall'altra parte Baroni punta forte sul 3-5-2 con Beghetto e Zampano sulle fasce ed il tandem Ciano-Ciofani in attacco.

Il Cagliari prova a fare la partita ma la prima occasione grossa è dei ciociari, al 7' con Paganini che calcia alto da buona posizione in aria di rigore. La reazione dei rossoblu con Srna al cross teso a mezza altezza, Joao Pedro anticipato. Anche Birsa è molto propositivo ma senza grosse occasioni. Al 24' ancora Frosinone, lancio lungo per Ciofani che va via a Klavan e calcia alto. Risponde il Cagliari e trova il rigore con Ionita che anticipa Zampano che lo tocca. Dal dischetto Joao Pedro brucia Sportiello, è il 28', 1-0. Il Frosinone tenta la reazione, ma mancano precisione e cattiveria, Ciofani tenta il colpo di testa al centro dell'area ma colpisce male. Cagliari di rimessa ma prima Pavoletti e poi Faragò mancano l'appuntamento con il raddoppio prima dell'intervallo.

A inizio ripresa ci prova subito Pavoletti con un preciso rasoterra da fuoriarea, Sportiello si allunga e para. Al 52' un film già visto, cross di Srna, Pavoletti di testa: Sportiello blocca. Due cambi: Romagna per Klavan, poi Padoin per Birsa nel Cagliari; Pinamonti per Zampano nel Frosinone. Al 70' succede l'incredibile, che Pavoletti si divori un gol di testa schiacciando su Sportiello un cross di Ionita. Continua a sprecare il Cagliari, un indiavolato Ionita mette Joao Pedro davanti a Sportiello che vince ancora il duello. A 10' dalla fine il Cagliari resta in dieci per l'espulsione, doppia ammonizione, di Faragò. Baroni allora butta dentro tutte le punte: Trotta e Dionisi per Valzania e Ciofani. Ciano ci prova a sorprendere Cragno su punizione defilata, il portiere alza in angolo. Maran si copre con Deiola per l'autore del gol. Nel finale nonostante l'impegno dei ciociari da registrare solo uno scontro tra Cragno e Paganini e una punizione di Cigarini deviata da Ariaudo. Al triplice fischio di Abisso l'esultanza dei cagliaritani sa di salvezza acquisita, lo sconforto del Frosinone è un preannuncio di B.

Il tabellino

Rete: pt 27' rig. Joao Pedro

Cagliari: Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan (16' s.t. Romagna), Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa (28' s.t. Padoin); Joao Pedro (39' s.t. Deiola), Pavoletti. A disposizione: Aresti, Rafael, Leverbe, Bradaric, Oliva, Cerri, Despodov, Thereau. All. Maran.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano (16' s.t. Pinamonti), Paganini, Maiello, Valzania (35' s.t. Trotta), Beghetto; Ciano, Ciofani (31' s.t. Dionisi). A disposizione: Bardi, Krajnc, Molinaro, Simic, Gori, Brighenti, Ghiglione, Sammarco. All. Baroni.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Note: ammoniti 12' st Faragò (C), 37' st Joao Pedro (C), 46' st Ciano (F); espulso 34' st Faragò (C) per doppia ammonizione.

