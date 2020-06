Serie A, il Cagliari batte il Torino 4-2

Il Cagliari ha battuto per 4-2 il Torino in una gara valida per la 28/a giornata di Serie A. I gol di Nandez al 12', Simeone al 18', Nainggolan al 46', Bremer al 60', Belotti al 65', Joao Pedro su rigore al 68'. Seconda vittoria consecutiva per i sardi che agganciano momentaneamente il Verona al decimo posto.

