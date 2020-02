Serie A: Cagliari-Parma 2-2 , i ducali agguantano il pari al 94'

Recupero ancora fatale al Cagliari. La squadra di Rolando Maran si fa riprendere sul 2-2 alla Sardegna Arena dal Parma, nel secondo anticipo della 22/a giornata di Serie A. Partita giocata a ritmi vertiginosi, nel primo tempo a sbloccare il risultato è Joao Pedro al 19'. Per il brasiliano sono 14 le reti in campionato. Il Parma trova il pareggio con una zampata di Kucka al 42'. Nella ripresa, il Cagliari prima sbaglia un rigore con Joao Pedro e un minuto dopo trova il gol del vantaggio con Simeone su assist di Pellegrini. In pieno recupero, al 94' il pareggio di Cornelius in mischia. Ottavo centro stagionale per il danese. Terzo pari di fila per i sardi, che restano appaiati al sesto posto in classifica con 32 punti proprio con il Parma.

