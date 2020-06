Serie A: Brescia-Genoa 2-2

Il Brescia brucia un doppio vantaggio e si fa riprendere sul 2-2 dal Genoa rendendo ormai quasi nulle le speranze salvezza. Le Rondinelle dopo 13 minuti allungano con le reti di Donnarumma e Semprini ma sul finire del primo tempo il Genoa accorcia le distanze grazie ad un penalty di Iago Falque per fallo di Papetti su Romero. Nella ripresa al 70' ancora un penalty per i Grifoni per un tocco di braccio di Dessena. Pinamonti dal dischetto non sbaglia per un pareggio che serve poco alle due squadre.

