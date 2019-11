Serie A, botta e risposta tra Lecce e Cagliari

Lecce e Cagliari hanno pareggiato 2-2 nel recupero dell'incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A, programmato per ieri sera e slittato a causa del maltempo. Al Via del Mare finale rocambolesco, con tanti rimpianti per la formazione di Maran, avanti di 2-0 grazie al rigore di Joao Pedro (30') e alla rete di Nainggolan (66'). Ma i salentini rimontano nel finale con il penalty di Lapadula (82') e il gol di Calderoni (91'). Ben tre gli espulsi: Cacciatore e Olsen nelle file dei rossoblù, Lapadula in quelle del Lecce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata