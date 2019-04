Serie A: tris e balzo salvezza, Bologna travolge Sampdoria 3-0

Quinta vittoria nelle ultime sette gare per il Bologna che batte 3-0 la Sampdoria conquistando altri tre punti vitali sulla via della salvezza. Di Tonelli (autogol), Pulgar e Orsolini le reti, tutte con la complicità di un Audero in giornata nera come tutta la Samp sempre più lontana dalla zona Europa League. Giampaolo non può contare su Gabbiadini, sceglie Ramirez alle spalle del collaudato duo Defrel - Quagliarella. In difesa Tonelli in coppia con Andersen, Sala e Murru i terzini. Mihajlovic senza Santander, sceglie Palacio con Sansone e Soriano dal primo minuto, Dzemaili preferito a Poli a centrocampo.

Dopo le prime fasi di studio al 10' Ekdal conquista una punizione da buona posizione, Quagliarella calcia forte ma non centra la porta. La risposta del Bologna al 22' quando Palacio si trova, forse in fuorigioco, a tu per tu con Audero che gli nega il gol. Buon momento per i felsinei: Orsolini impegna Audero, sulla respinta Soriano sbaglia clamorosamente il tapin. Al 28' il gran gol di Dzemaili dalla distanza al volo viene annullato al Var per un cross con palla fuori di Kreijci sullo sviluppo dell'azione. La Samp continua a subire e ad affidarsi al suo portiere superlativo ancora in un paio di occasioni sempre su Soriano ed Orsolini.

Pronti via nella ripresa Quagliarella rientra sul destro dalla sinistra e impegna Skorupski. Al 54' passa il Bologna: la punizione di Pulgar viene deviata da Audero sulla traversa, la palla si impenna e ricade nell'area piccola dove il portiere e Tonelli pasticciano con tanto di autogol del difensore. Il primo cambio Samp vede Saponara per Ramirez, poi Caprari per Linetty. Ma il Bologna al 69' chiude i conti con un altro pasticcio di Audero che si fa sorprendere da una punizione defilata di Pulgar al sesto gol stagionale. La Samp potrebbe riaprirla subito ma il tiro su palla vagante di Ekdal viene ribattuto da Mbaye col braccio ma non punibile di rigore per l'arbitro. Al 78' ci prova Defrel dalla distanza, parato. Il sabato di Pasqua da dimenticare di Audero si chiude quando il portiere ex Juventus si lascia trafiggere da una conclusione non irresistibile di Orsolini che completa il tris bolognese. I cambi così come i minuti restanti non cambiano risultato e sostanza del match. Il Bologna con questi tre punti scavalca l'Udinese, aggancia il Genoa, con +5 sull'Empoli terzultima.

Il tabellino

Reti: 9' st aut. Tonelli, 24' st Pulgar, 38' st Orsolini.

Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo (43' st Helander), Lyanco, Krejci; Dzemaili (31' st Poli), Pulgar, Soriano (41' st Donsah); Orsolini, Palacio, Sansone. A disposizione: Da Costa, Calabresi, Mattiello, Paz, Edera, Nagy, Svanberg, Destro, Falcinelli. All. Mihajlovic.

Sampdoria: Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru (36' st Jankto); Praet, Ekdal, Linetty (22' st Caprari); Ramirez (14' st Saponara); Quagliarella, Defrel. A disposizione: Belec, Rafael, Bereszynski, Colley, Ferrari, Tavares, Barreto, Vieira, Sau. All. Giampaolo.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Note: ammoniti Orsolini, Soriano (B), Murru, Sala, Andersen, Tonelli (S).

