Serie A, Bologna-Napoli 0-1

Il Napoli vince al Dall'Ara per 1-0 sul Bologna e conquista tre punti pesanti per rientrare nella zona Champions. Nella gara valida per la settima giornata, decisiva la rete di Osimhen al 23' con un colpo di testa su assist di Lozano. Il Bologna si sveglia troppo tardi, sfiora il pareggio nei minuti finali ma il Napoli, che ha cercato a più riprese il raddoppio con Insigne e Mertens, regge e non si fa beffare. Annullata nel secondo tempo una rete a Koulibaly.

