Serie A: bene le romane, la Fiorentina cade a Verona

I giallorossi battono il Brescia 3-0, i biancocelesti vincono in trasferta col Sassuolo 1-2

Vincono sia Roma che Lazio nelle partite delle 15 della 13esima giornata di Serie A. Gli uomini di Fonseca superano 3-0 il Brescia all'Olimpico, i biancocelesti vincono in casa del Sassuolo 2-1. Altra sconfitta per la Fiorentina, dopo il ko di Cagliari, perde anche a Verona 1-0. Nell'anticipo di mezzogiorno il pareggio 2-2 nel derby emiliano tra Bologna e Parma. Alle 18 in campo Sampdoria-Udinese, alle 20.45 Lecce-Cagliari. Chiude il turno lunedì sera alle 20.45 Spal-Genoa.

Ecco la classifica aggiornata di Serie A: Juventus 35 punti, Inter 34, Lazio 27, Roma 25, Cagliari 24, Atalanta 22, Napoli 20, Parma 18, Verona 18, Fiorentina 16, Torino 14, Udinese 14, Milan 14, Sassuolo 13, Bologna 13, Lecce 10, Genoa 9, Sampdoria 9, Spal 8, Brescia 7. (Sassuolo e Brescia una partita in meno).

Il tabellino di Sassuolo-Lazio 1-2, gara valida per la 13/a giornata di Serie A.

RETI: 34’ Immobile (L), 45’ Caputo (S), 48’st Caiceido (L).

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Santos, Peluso; Locatelli (30’st Bourbia), Magnanelli, Duncan; Djuricic (24’st Kyriakopoulos); Caputo, Boga (43’st Raspadori). A disposizione: Turati, Russo, Muldur, Tripaldelli, Piccinini, Obiang, Mazzitelli. All: De Zerbi.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Filipe (5’st Bastos), Acerbi, Patric; Lazzaro, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Albertp, Lulic (5’st Lukaku); Correa (34’st Caicedo); Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Vavro, Parolo, Jony, Anderson, Cataldi, Adenkanye. All: De Zerbi.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

NOTE: osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del vicepresidente del Sassuolo Adriana Spazzoli. Ammoniti Peluso (S), Lulic (L), Luiz Filipe (L), Bastos (L).

Il tabellino di Roma-Brescia 3-0, incontro valido per la 13/a giornata di Serie A.

Reti: 49' Smalling (R), 57' Mancini (R), 67' Dzeko (R).

Roma (4-2-3-1): Lopez; Florenzi (77' Santon), Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo (81' Perotti), Pellegrini (71' Under), Kluivert; Dzeko. A disp. Cardinali, Fuzato, Santon, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Antonucci, Under, Perotti. All. Fonseca.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli (84' Morosini), Tonali, Ndoj (63' Zmrhal); Romulo Torregrossa (70' Aye), Donnarumma. A disp. Alfonso; Magnani, Gastaldello, Zmrhal, Spalek, Morosini, Mangraviti, Aye, Matri. All. Grosso.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Note: Ammoniti Romulo (B), Zaniolo (R).

Il tabellino di Verona-Fiorentina 1-0, incontro valido per la 13/a giornata di Serie A.

RETE: 21’ st Di Carmine.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti (36’ st Dawidowicz), Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Salcedo (27’ st Zaccagni); Di Carmine (39’ st Stepinski). A disp. Wesley, Empereur, Vitale, Adjapong, Henderson, Tutino, Pazzini, Radunovic, Berardi. All. Juric.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (4’ Ceccherini), Caceres; Venuti (19’ st Lirola), Benassi (31’ st Ghezzal), Badelj, Cristoforo, Dalbert; Ribery, Vlahovic. A disp. Ranieri, Eysseric, Zurkowski, Boateng, Chiesa, Pedro, Sottil, Terracciano, Cerofolini. All. Montella.

ARBITRO: Giua di Olbia.

NOTE: Ammoniti: Di Carmine, Pessina, Venuti, Milenkovic, Faraoni.

