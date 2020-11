Serie A: Atalanta-Inter, derby nerazzurro per tenere il passo del Milan

La settima giornata di serie A propone una domenica di big match dopo un sabato che ha salutato i successi del Cagliari sulla Sampdoria per 2-0 e dello Spezia a Benevento (3-0), oltre allo 0-0 tra Parma e Fiorentina.

Il programma si apre alle 12.30 con Lazio-Juventus: i biancocelesti, travolti dalle polemiche per i controversi casi Covid, dovranno rinunciare a Immobile, Leiva e Stakosha. Alle 15 spicca il derby nerazzurro lombardo Atalanta-Inter mentre a chiudere il turno in serata sarà il Milan capolista che a San Siro riceve un Verona in grande forma.

Dopo la sconfitta in Champions League in casa del Real Madrid gli uomini di Antonio Conte si rituffano nel campionato con un Lukaku in più nel motore. Anche i nerazzurri orobici devono riscattare una pesante sconfitta in Europa, quella contro il Liverpool al Gewiss Stadium. Distanziate di un solo punto in classifica, Atalanta e Inter sanno di non potersi permettere ulteriori passi falsi per restare agganciati alla vetta.

Sempre alle 15 la Roma va a Marassi contro il Genoa, mentre il Torino ospita il Crotone. Alle 18 toccherà al Napoli ospitare il Bologna di Mihajlovic.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata