Serie A, Atalanta continua scalata: Mancini-Zapata ribaltano Bologna

L'Atalanta prende l'ascensore: terza vittoria di fila dopo due larghe vittorie (5-1 contro il Chievo e 3-0 al Parma) e classifica che ora sorride. Battuto in rimonta un Bologna troppo remissivo che non ha saputo capitalizzare il gol-lampo di Mbaye. Decisiva la mossa nella ripresa di Zapata che ha propiziato il gol del pari e ha realizzato il gol-partita (suo primo centro stagionale).

Pronti via e segna il Bologna: poco più di due minuti (illusori per l'Atalanta che aveva sempre tenuto possesso palla) ed è gol dei felsinei. Krejci serve Santander da questi a Mbaye che in scivolata da posizione leggermente defilata supera Berisha. Dopo qualche attimo di sbandamento Ilicic prova a svegliare la Dea. Giocata individuale sulla destra, finta a rientrare sul sinistro e tiro col piede debole in diagonale: palla che però non impensierisce Skourupski. Al 16' grande intervento di Gonzalez che da ultimo uomo interviene in extremis impedendo il tiro a botta sicura di Barrow dall'altezza del dischetto di rigore. La prima vera parata Skourupski la deve fare, senza troppi sforzi, al 27' su tentativo di Hateboer dall'interno dell'area.

Il Bologna ha una fiammata e sfiora due volte il raddoppio, prima con Palacio che di testa manda di poco a lato e subito dopo con Pulgar che, su passaggio dello scatenato Mbaye, da 25 metri tira di prima intenzione sfiorando la traversa ma è l'Atalanta che imposta, crea, tiene palla e ci prova, senza peraltro riuscire ad essere concreta. Prima del riposo provano a mettere scompiglio Gosens e un nervoso Ilicic (anche ammonito) ma si va all'intervallo col Bologna sofferente sì ma in vantaggio.

Gasperini rientra con Zapata al posto di Barrow e il colombiano si fa vedere subito dopo 8': spalle alla porta, si gira sul destro e calcia dal limite dell'area: conclusione potente e di poco alta sopra la traversa. Sul ribaltamento di fronte il Bologna mette i brividi all'Atalanta. Palla alta per Santander, sponda aerea per Dzemaili che calcia di prima intenzione e colpisce in pieno Palomino, che salva quindi la porta di Berisha. La pressione atalantina trova sbocco al 12': sinistro vincente nell'angolino di Mancini che sfrutta un rinvio goffo di Gonzalez dopo un tiro di Zapata. Proprio il bomber ex Napoli e Sampdoria è decisivo al 26' : in mischia dopo un cross dalla destra approfitta di un disimpegno sbagliato di Mbaye e segna di destro. Il Bologna reagisce furiosamente ma Berisha salva il risultato con un intervento prodigioso su una mezza rovesciata di Palacio da dentro l'area piccola. Finisce così: Il Bologna rimane a 9 punti, a +3 dal terzultimo. L'Atalanta invece va a -1 dalla zona europea.

Il tabellino

RETI: Mbaye (B) al 3' pt , Mancini (A) al 12', Zapata (A) al 25' st.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander, Mbaye; Dzemaili (Poli dal 18' st), Pulgar, Svanberg (Destro dal 38' st); Palacio, Santander, Krejci (Orsolini dal 28' st). All. Filippo Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic (Pasalic dal 37' st); Barrow (Zapata dal 1' st), Gomez (Rigoni dal 43' st). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: La Penna di Roma.

NOTE: Ammoniti Ilicic (A), Gomez (A), Helander (B).

