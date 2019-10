Serie A, Atalanta a valanga, il Genoa va con Thiago Motta

Nella domenica della 9a giornata di Serie A, stravince l'Atalanta sull'Udinese, il Bologna torna al successo con la Sampdoria, mentre Thiago Motta debutta con tre punti sulla panchina del Genoa. Botta e risposta tra Torino e Cagliari. Le partite nel dettaglio:

Genoa-Brescia 3-1. Esordio da sogno per Thiago Motta. Alla prima sulla panchina del 'Grifone', l'ex centrocampista dell'Inter, vince in rimonta contro il Brescia. Il vantaggio delle 'Rondinelle' al 35', lo segna Sandro Tonali con una punizione splendida che gli vale il primo gol nella massima serie. Nella ripresa si scatenano i rossoblu che in quindici minuti ribaltano la sfida con le reti di Agudelo al 21’, Kuame al 30’ e Pandev al 35’. Tutti e tre erano entrati a gara in corso.

Bologna-Sampdoria 2-1. Tornano al successo i rossoblu, dopo oltre un mese di digiuno. Il vantaggio della squadra di Mihajlovic nasce da un'azione preziosa del Bologna al 3' della ripresa, rifinita magistralmente col destro di prima intenzione da Rodrigo Palacio. Altrettanto bello è il pareggio dell'ex Gabbiadini che indovina un sinistro a giro da fuori area su cui il portiere non può intervenire al 19'. Il gol vittoria lo segna Bani in tuffo col destro al 34'. Prima sconfitta da blucerchiato per Ranieri.

Atalanta-Udinese 7-1. La 'Dea' travolge l'Udinese a suon di gol e dimentica il ko in Champions contro il Manchester City. Al gol di Okaka all'11 per i bianconeri, la squadra di Gasperini risponde con la doppietta di Ilicic, al 21' e al 43', che torna dall'infortunio; con la tripletta di uno strepitoso Muriel, che insacca due calci di rigore e mette un'ipoteca sui tre punti; e lo squillo di Pasalic al 52'. Nel finale c'è gloria anche per l'esordiente Traorè che all'83' mette il sigillo finale sulla vittoria dei bergamaschi. Atalanta a -3 dalla vetta. E mercoledì c'è il Napoli.

Torino-Cagliari 1-1. Continua la striscia di risultati utili per il Cagliari che sfiora il colpaccio in casa del Toro. La squadra di Rolando Maran passa in vantaggio con il destro secco in diagonale di Nandez al 40' del primo tempo. Con l'ingresso di Zaza nella ripresa i granata evitano la sconfitta. L'ex attaccante della Juve sfrutta un'assist preciso di Belotti e di sinistro fulmina il portiere, regalando un punto alla squadra di Mazzarri.

La classifica della Serie A dopo la nona giornata: Juventus 23 punti; Inter 22; Atalanta 20; Napoli 17; Roma 16; Lazio e Cagliari 15; Parma 13; Fiorentina e Bologna 12; Torino 11; Milan e Udinese 10; Verona e Sassuolo 9; Lecce e Genoa 8; Brescia e Spal 7; Sampdoria 4

