Serie A, Andreazzoli torna e rilancia Empoli: 2-1 al Frosinone

Si ripresenta con un successo Andreazzoli sulla panchina di quell'Empoli che lo aveva esonerato per far posto a Iachini. Il cambio-bis di tecnico ha dato la scossa ai toscani che hanno vinto lo scontro salvezza col Frosinone. Poteva essere una vittoria meno sofferta se i padroni di casa avessero chiuso prima un match che hanno dominato per larghi tratti ma alla fine contano i tre punti e quelli sono arrivati. Partenza col freno a mano tirato da parte di entrambe le squadre, poi la gara si accende a partire dal quarto d'ora.

E' l'Empoli a prendere la partita in mano: Farias si mette in proprio e apre il gas in zona centrale, giunto in area, il centravanti subisce il recupero di Paganini, che gli porta via il pallone con un intervento falloso. Massa fa cenno di proseguire ma il Var lo invita a rivedere le immagini. Passano minuti interminabili poi il dietro-front. E' rigore che Caputo realizza per il 13esimo centro stagionale. La reazione del Frosinone non arriva ed è sempre l'Empoli a dettare temi e ritmi di gioco. Al 26' sul velo di Farias Caputo circumnaviga Capuano e si presenta a tu per tu con Sportiello: destro troppo morbido del centravanti intercettato in due tempi dal portiere giallazzurro. Al 32' sinistro secco dal limite di Traorè su una respinta corta della linea ospite: il pallone sorvola non di molto il montante alto. Continua ad attaccare l'Empoli. Al 38' arriva il raddoppio. Lo segna Pajac, preferito a sorpresa a Pasqual sulla sinistra. Di Lorenzo scarica a rimorchio su Krunic, che apre a sinistra per Pajac. Mancino secco del croato che si deposita sotto al sette. Al 42' imbeccato ancora da Rade Krunic, sempre il croato va direttamente in porta da posizione defilata e scalda in guanti a Sportiello. Nel recupero altre due azioni da segnalare. Prima si sveglia il Frosinone: Ciofani spizza di testa il pallone, stop di petto e rovesciata nel cuore dell'area di Paganini, che spedisce alto di un soffio, poi Caputo resiste all'attacco di Goldaniga e tocca a rimorchio per Farias: sinistro a colpo sicuro del brasiliano, gran riflesso di Sportiello che evita il terzo gol.

Si riparte e il Frosinone sembra avere nuova linfa. Al 2' volée di Chibsah che si era avventato su un campanile al limite dell'area toscana: soluzione bassa però, intercettata agevolmente da Dragowski. Al 4' ancora ospiti pericolosi con Paganini che cerca il palo più lontano con una torsione di testa ma la palla si perde oltre la linea di fondo. L'Empoli capisce che non c'è da scherzare troppo: la gara è saldamente in mano ma una piccola distrazione potrebbe farla riaprire. Sotto porta però i toscani continuano a sbagliare troppo, senza riuscire a chiudere il match. Capita anche al 12': lancio millimetrico di Traoré per Caputo, che si accentra e imbuca per Farias: da pochi passi, il brasiliano si divora il terzo gol con un destro che sorvola la traversa. Baroni prova a schierare una terza punta e richiama Chibsah per inserire Trotta. La mossa funziona e al 25' ecco il gol che riapre la gara. Sponda aerea di Ciano, destro di controbalzo di Ciofani sul quale si supera Dragowski, che nulla può sulla respinta di Valzania, che insacca il più agevole dei tap-in. Attimi di suspance per il solito ricorso al Var ma il gol viene convalidato. I ciociari prendono coraggio, l'Empoli entra in paura e il finale è vibrante e nervoso al tempo stesso, fioccano i cartellini ma il risultato non cambia e per i toscani sono tre punti d'oro.

EMPOLI-FROSINONE 2-1

Reti: Caputo (E) su rig. al 20', Pajac (E) al 38' pt, Valzania (F) al 25' st.

EMPOLI (4-3-1-2): Dragowski; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Dell'Orco; Traorè (Acquah dal 34' st), Bennacer, Krunic; Pajac (Pasqual dal 24' st); Farias (Ucan dal 42' st), Caputo. All. Andreazzoli.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano (Dionisi dal 40' st); Paganini, Chibsah (Trotta dal 15' st), Maiello, Cassata (Valzania dal 1' st), Molinaro; Ciofani, Ciano. All. Baroni.

Arbitro: Massa di Imperia.

Note: Ammoniti Krunic (E), Goldaniga (F), Pasqual (E), Dragowski (E), Acquah (E).



