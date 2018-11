Serie A, ancora Romagnoli all'ultimo respiro: Milan batte Udinese al 97', Lazio agganciata

di Lorenzo Pastuglia

I tifosi rossoneri hanno rischiato l'infarto anche stasera. Ancora una volta il Milan riesce a portare a casa il risultato all'ultimo respiro, sempre con il suo capitano, come capitato mercoledì contro il Genoa. È Alessio Romagnoli a decidere al 97' la sfida contro l'Udinese, permettendo di nuovo ai rossoneri di agganciare la Lazio al quarto posto, vittoriosa all'ora di pranzo contro la Spal. La pazzia questa volta la commette Opoku, che perde un sanguinoso pallone a centrocampo e permette alla squadra di Gattuso di partire nel contropiede che ha deciso il match. Il Milan però trema per l'infortunio del suo uomo principale: Gonzalo Higuain. Il "Pipita" è costretto a uscire alla mezz'ora del primo tempo, dopo aver ricevuto un colpo sul lombare da Mandragola. L'infermeria è sempre più piena dopo gli stop di Caldara, Bonaventura, Strinic e Calhanoglu. E con Betis Siviglia e Juventus alle porte, la situazione è molto seria.

Tanto agonismo, zero gol. Che Udinese-Milan sia una gara dove è impossibile rifiatare lo si capisce già dal primo minuto, quando una ottima verticalizzazione di De Paul per il taglio di Lasagna vede l’ex Carpi non agganciare per poco davanti a Donnarumma. Dopo un insidioso tiro di Pussetto a scendere di non molto fuori, è il Milan a farsi vedere dalle parti di Musso all’8’: Laxalt tocca per Higuain al centro e girata del numero 9 rossonero senza troppo pensarci, palla di poco fuori. I rossoneri crescono e al 13’ è Suso a far tremare i tifosi di casa. Da lancio di Kessié, lo spagnolo fa il solito movimento: sinistro a rientrare dalla destra, dopo aver superato Stryger-Larsen e la palla sfiora il palo. L’Udinese non ci sta e Lasagna fa tremare i rossoneri quattro minuti dopo. Sbaglia il centrocampo del Milan, troppo basso nel baricentro, così Samir riesce ad arrivare fino alla trequarti: la palla a rientrare del difensore viene arpionata da Lasagna che batterebbe Donnarumma, ma la palla finisce di pochi centimetri a lato.

Una gara di corsa e falli proibiti, come quello che prende Higuain sul lombare da parte di Mandragora. L’intensità della botta è troppo forte e il Pipita è costretto a uscire per Castillejo al 34’, con Gattuso è così costretto a ridisegnare la squadra in un insolito 4-2-3-1. Un’altra tegola per il Milan che ha l’infermeria sempre più piena già riempita da Bonaventura, Calhanoglu e Caldara. Prossima settimana ci sono Betis Siviglia e Juventus, e la situazione complicata come non mai. L’Udinese ci crede, gioca meglio e al 39’ Fofana potrebbe creare qualcosa di più: Laxalt perde la palla all’altezza del corner destro e il centrocampista (questa sera titolare al posto dell’infortunato Barak) le mette troppo forte in mezzo, con la palla che arriva fuori area ai piedi di Suso. L’ultima emozione del primo tempo la regala però il Milan: Laxalt recupera palla a centrocampo, è autore di un ottimo filtrante a Cutrone che corre fino al limite dell’area con la palla nei piedi. Il tiro del numero 63 è potente ma non troppo angolato: Musso apre la mano sinistra e devia la palla in angolo.

Cresce il Milan, Romagnoli decide nel finale. La ripresa inizia come si era finito: con l’agonisto a regnare in mezzo al campo. Spinge forte l’Udinese che ci prova al 49’ con Pussetto, anticipato da Abate dopo una punizione, e con De Paul da calcio da fermo, respinto di testa in corner da Zapata. Il Milan fatica a trovarsi in campo con il nuovo assetto di gioco e prova in contropiede a creare qualcosa, i friulani danno l’impressione di creare più pericoli. Ma a spaventare tutti al 56’ è Castillejo su tocco di Kessié: l’ex Villarreal calcia un bolide con il mancino ma Musso è posizionato bene e mette in angolo. E proprio Castillejo quattro minuti dopo è autore di uno “strappo” eccezionale di 20 metri sulla sinistra e di una palla da biliardo al limite dell’area per Suso, ma il numero 8 calcia potente e alto sopra la traversa, facendo disperare i tifosi rossoneri presenti alla Dacia Arena.



Le due squadre sembrano farsi male, ma non hanno l’ultima giocata per far male all’avversario. Il Milan cresce nella seconda parte della ripresa e costringe l’Udinese a rimanere in area. Gattuso ci crede e mette Borini per Laxalt. Castillejo ci prova due volte: prima al 76’ con un tiro al giro di mancino dal limite parato da Musso, poi pochi minuti dopo su assist di Suso. La conclusione da dentro l’area è però troppo debole e bloccata dal portiere friulano. I friulani si coprono con Nuytinck e Balic per Tre Avest e Pussetto. Ma Lasagna spaventa i rossoneri tra 84’ e 87’: vincendo un rimpallo ed entrando dalla sinistra in area - tiro potente e basso, Donnarumma scende in fretta e mette in angolo - e con un colpo di testa alto su cross dalla destra di Stryger-Larsen. Un minuto dopo bravo è ancora Musso su sinistro potente di Suso da fuori area. Poi via ai cinque minuti di recupero dove accade l’impossibile. Nuytinck viene espulso per un fallo “da arancione” su Castillejo, nel tentativo di stoppare un contropiede del Milan. All’ultima azione la follia di Opoku permette ai rossoneri di partire in contropiede: tre contro due in area, serie di scambi, poi il passaggio dello spagnolo per Romagnoli, che scarica un sinistro potentissimo sul lato opposto che trafigge Musso. Milan e tifosi esplodono di gioia, ma ci potrebbe essere la doccia fredda finale: Var per un possibile fuorigioco in partenza di Suso, Gattuso corre verso Di Bello, ma non c’è nulla e viene concesso il gol. I friulani lanciano l’ultima palla in attacco, poi Abate spazza. Il Milan vola al quarto posto e aggancia ancora la Lazio, ancora con il suo capitano: Alessio Romagnoli.

UDINESE-MILAN 0-1

97' Romagnoli

UDINESE (3-4-1-1): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Ter Avest (84' Nuytinck), Pussetto (84' Balic), Mandragora, Fofana, Stryger Larsen; De Paul (92' D'Alessandro); Lasagna. All: Velazquez

MILAN (4-4-2): Donnarumma, Abate, Zapata, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Laxalt (73' Borini); Higuain (35' Castillejo), Cutrone. All: Gattuso

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

NOTE: Ammoniti Samir (U), Kessié (M), Romagnoli (M), Zapata (M), Pussetto (U), Troost-Ekong (U)

