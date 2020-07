Serie A, altro match point per la Juve

La Juventus ha il secondo match point per conquistare il nono scudetto di fila. Alle 21:45 i bianconeri affrontano allo Stadium la Sampdoria di Ranieri già matematicamente salva. Nei tre anticipi di ieri il Parma ha battuto il Brescia 2-1 al Rigamonti, l’Inter ha piegato in trasferta il Genoa per 3-0 tornando al secondo posto. 2-0 tra Napoli e Sassuolo. Sempre oggi in campo alle 17.15 Bologna Lecce, alle 19.39 Roma-Fiorentina , Verona Lazio, Spal Torino e Cagliari Udinese.