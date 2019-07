Serie A al via 24 agosto: alla 1/a giornata Parma-Juve e Fiorentina-Napoli

La Juventus esordirà a Parma, l'Inter di Conte ospiterà a San Siro la neopromossa Lecce, il Napoli giocherà al 'Franchi' contro la Fiorentina. Sono queste le gare della prima giornata di Serie A, in programma nel weekend del 24-25 agosto. Questi i match in programma: Cagliari-Brescia, Fiorentina-Napoli, Hellas Verona-Bologna, Inter-Lecce, Parma-Juve, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo, Udinese-Milan. Nel secondo turno subito due partite di cartello: il derby Lazio-Roma e e il big match Juventus-Napoli. Alla 4/a è in prgramma la stracittadina di Milano con i rossoneri in casa mentre allla 7/a giornata i campioni d'Italia fanno visita a San Siro ai nerazzurri dell'ex Antonio Conte. Poi alla 11esima se la vedono con il Torino nel derby in casa dei granata.

Doppio big match per il Milan alla dodicesima e alla tredicesima giornata di Serie A. I rossoneri affronteranno prima la Juventus all'Allianz Stadium, mentre il turno successivo se la vedranno contro il Napoli a San Siro. Inter-Roma e Lazio-Juventus sono in calendario nella 15/a giornata di Serie A. Il turno successivo, il sedicesimo, è in programma il derby di Genova tra Genoa e Sampdoria. Roma-Juventus è il match di cartello dell'ultima giornata. Napoli-Inter invece verrà disputata alla 18/a, alla penultima.

