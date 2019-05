Serie A, 3-3 con la Samp: Parma quasi salvo, Quagliarella re dei bomber

Sei gol, spettacolo ed emozioni al Tardini col Parma che vede l'incubo di essere risucchiato nella zona calda ma riesce a rimontare due reti alla Sampdoria e trova un pari pesantissimo. Finisce 3-3 e può recriminare soprattutto la squadra di Giampaolo che si consola con l'eterno Quagliarella, autore di una doppietta e sempre più solo sul trono del gol in serie A. Partita ricca di capovolgimenti di fronte e vivace sin dall'avvio con le due squadre che, in segno di gemellaggio, hanno giocato quasi a colori sociali invertiti, con due modelli studiati per l'occasione.

Pronti, via e il Parma segna alla prima occasione. Non passano neanche 2' che la gara si sblocca: grande azione personale sulla sinistra di Gervinho, che dalla fascia si accentra, punta la porta della Samp, e a centro area trova Gazzola, alla prima rete in A, che non può sbagliare . La Samp accusa il colpo e il Parma affonda. Al 7' potrebbe segnare ancora ma sul cross molto velenoso di Dimarco, dopo un bello scambio con Barillà, Ceravolo non trova la deviazione vincente. I blucerchiati si vedono al 13' prima con un tiro di Jankto da fuori area su cui Sepe è bravo a respingere poi, sul prosieguo dell'azione, con Praet che trova ancora pronto Sepe a parare in due tempi. Al 25' la Samp reclama un calcio di rigore per un tocco con il gomito di Dimarco nell'area del Parma. Fabbri riceve istruzioni dal Var e assegna il penalty. Dal dischetto Quagliarella di destro mette in rete con un tiro centrale ma potente. Il Parma cala e i doriani ne approfittano, trovando al 39' il gol del sorpasso. Triangolo tra Murru e Jankto che va alla conclusione, respinta prodigiosa di Sepe ma sul tap-in c'è l'ex di turno, Defrel, che a porta sguarnita mette in rete. Il tempo si chiude ancora con la Samp in attacco e il Parma deve ringraziare ancora Sepe che per due volte dice di no a Quagliarella: nella prima occasione compie un autentico miracolo sul centravanti ben imbeccato da Defrel, poi sulla respinta si supera ancora e concede solo il corner.

Nella ripresa D'Aversa inserisce un'altra punta, Sprocati. Al 3' ci prova Gervinho con un bel diagonale, Audero devia in corner con la punta delle dita. Replica doriana al 6' con Defrel che si avventa sulla respinta corta di Bastoni ma non centra la porta difesa da Sepe. Il Parma alza il baricentro, ci prova prima Kucka che però ha mira imprecisa poi con Ceravolo ma Audero non si fa saltare e riesce a togliergli il pallone. Nel momento di maggior pressione dei locali arriva però il terzo gol della Samp. Grave errore di Kucka, che perde banalmente il pallone sulla trequarti. Praet gli soffia il pallone, il belga serve Quagliarella e per l'attaccante è un gioco da ragazzi battere Sepe. Per lui gol n.25 in campionato, che lo conferma in testa alla classifica dei cannonieri. Non finisce qua perché al 21' per un'ingenuità di Colley che atterra Siligardi in piena area, Fabbri concede un rigore al Parma. Dagli undici metri Kucka mette all'incrocio e riapre la gara. Il Parma ora ci crede e al 27' agguanta il pari. Alves serve Iacoponi che schiaccia di testa. Audero respinge, ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è Bastoni, che da due passi fa 3-3 realizzando il suo primo gol in A. Saltano tutti gli schemi, entrambe le squadre provano a vincere. L'occasione più clamorosa arriva sui piedi di Caprari, subentrato a Defrel, ma il suo diagonale sfiora il palo. Nel finale gli ospiti restano in 10 per l'espulsione di Colley, al secondo cartellino giallo, ma poco dopo anche il Parma perde per un cartellino rosso Kucka e il risultato non cambia più: la gara finisce 3-3.

Il tabellino

Reti: Gazzola (P) al 2', Quagliarella su rig. (S) al 28', Defrel (S) al 39' pt, Quagliarella (S) al 16' st, Kucka su rig. (P) al 22', Bastoni (P) al 27' st.

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella (Stulac dal 42' st), Barillà (Sprocati dal 1' st); Ceravolo (Siligardi dal 20' st), Gervinho. All. D'Aversa

Sampdoria(4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Gabbiadini (Barreto dal 13' st); Defrel (Caprari dal 33' st), Quagliarella. All. Giampaolo

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Note: Espulsi al 43' st Colley (S) e al 46' st Kucka (P) entrambi per doppia ammonizione. Ammoniti Colley (S), Barillà (P), Dimarco (P), Kucka (P), Barreto (S).

