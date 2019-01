Serie A, la ventesima giornata: tutti i risultati

ROMA-TORINO 2-0

15' Zaniolo, 34' rig. Kolarov



34' Kolarov spiazza Sirigu dal dischetto! Portiere a sinistra, palla alla sua destra. Netto il fallo in uscita di Sirigu su El Shaarawy, che aveva saltato il portiere. Il serbo non sbaglia dagli 11 metri

15' Roma in vantaggio, segna Zaniolo. Da calcio da fermo Fazio gira per il numero 22 che calcia nell'area piccola: Sirigu compie un miracolo, ma non può nulla sulla ribattuta

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Di Francesco

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Aina; Falque, Belotti, Parigini. All. Mazzarri.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

UDINESE-PARMA (ore 18)

INTER-SASSUOLO (ore 20.30)



Domenica

FROSINONE-ATALANTA (ore 12.30)

FIORENTINA-SAMPDORIA (ore 15)

SPAL-BOLOGNA (ore 15)

CAGLIARI-EMPOLI (ore 18)

NAPOLI-LAZIO (ore 20.30)

Lunedì



GENOA-MILAN (ore 15)

JUVENTUS-CHIEVO (ore 20.30)

