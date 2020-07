Serie A: 2-2 tra Roma e Inter

Pari in extremis 2-2 per l'Inter all'Olimpico contro la Roma nella gara valida per la 34esima di serie A. Nerazzurri a -5 della Juventus, che stasera ospita la Lazio. Per i biancocelesti c'è la possibilità di riconquistare il secondo posto. Il tecnico interista Antonio Conte all'attacco: "Calendario folle, sembra fatto per metterci in difficoltà". La Spal perde 2-1 a Brescia e retrocede. Finiscono 2-1 anche Napoli-Udinese e Genoa-Lecce; Fiorentina-Torino 2-0 e Parma-Sampdoria 2-3: viola e blucerchiati salvi.