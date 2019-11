Serie A: 2-2 tra Bologna e Parma

Il pareggio dei padroni di casa in pieno recupero

Finisce in parità il derby emiliano. Bologna e Parma hanno chiuso sul 2-2 l'anticipo delle 12.30 della 13/a giornata di Serie A. Ducali in vantaggio con Kulusevski al 17'. Pareggio momentaneo dei padroni di casa con Palacio al 40'. Nella ripresa, Parma di nuovo avanti con Iacoponi (71'). Ma in pieno recupero, arriva la nuova risposta del Bologna con il gran gol di Dzemaili (95').

Il tabellino di Bologna-Parma 2-2, incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A.

BOLOGNA-PARMA 2-2

Marcatori: 17' Kulusevski (P), 40' Palacio (B), 26' st Iacoponi (P), 50' st Dzemaili (B).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye (33' st Skov Olsen), Tomiyasu (39' st Paz), Denswil, Krejci; Medel, Dzemaili; Orsolini, Svanberg (20' st Poli), Sansone; Palacio. A disp. Da Costa, Sarr, Corbo, Paz, Juwara, Schouten. All. Tanjga.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Dermaku, Gagliolo; Darmian, Scozzarella (15' st Brugman), Barillà (29' st Grassi); Sprocati (40' st Laurini), Kucka, Kulusevski. A disp. Colombi, Alastra, Pezzella, Laurini, Camara, Grassi. All. D'Aversa.

Arbitro: Abisso.

Note. Ammoniti: Tomiyasu (B); Gagliolo, Barillà, Grassi (P).

