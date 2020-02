Serie A: 2-0 al Bologna, Lazio in testa alla classifica

Biancocelesti in rete con Luis Alberto e Correa, il sogno scudetto continua

La Lazio supera 2-0 il Bologna nella gara che ha aperto la 26/a giornata di Serie A e va in testa alla classifica, salendo a 62 punti, a +2 sulla Juventus, che non scenderà in campo domani sera nel derby d'Italia contro l'Inter rinviato a causa dell'emergenza coronavirus. I biancocelesti hanno ipotecato la vittoria già nel primo tempo, grazie alle reti di Luis Alberto 18' e di Correa, su assist dello spagnolo, tre minuti più tardi. Gli emiliani restano fermi a 34 punti e vedono allontanarsi la zona Europa.

