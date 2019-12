Serie A, 1-1 tra Udinese e Napoli

Il Napoli non sa più vincere. Ennesimo passo falso per la squadra di Ancelotti, che non va oltre l'1-1 in casa dell'Udinese nella gara valida per la 15/a giornata di Serie A. Lasagna porta avanti i friulani al 32' del primo tempo, Zielinski pareggia i conti al 24' della ripresa. I campani salgono a 21, i bianconeri avanzano a 15.

