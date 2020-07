Serie A: 1-1 tra Milan e Atalanta

Oggi in campo Genoa-Inter. Festa a Crotone per la promozione

Finisce 1-1 tra Milan Atalanta, gara che ha aperto ieir la 36esima giornata di serie A. In rete Calhanoglu e poi Zapata, col portiere rossonero Donnarumma che para un rigore. Nerazzurri a -5 dalla Juventus capolista, che domani riceve la Sampdoria, e +2 dall'Inter, in campo oggi in casa del Genoa, rossoneri che restano al sesto posto a-1 dalla Roma. Oggi si giocano anche Brescia-Parma e Napoli-Sassuolo, tra le gare di domani quella dell'Olimpico coi giallorossi che ricevono la Fiorentina e la Lazio in trasferta a Verona. Ieri sera festa a Crotone per il ritorno in serie A.