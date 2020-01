Sarri: "Tornare al Napoli? Dopo la Juve potrei anche smettere"

Maurizio Sarri sorprende tutti in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli domenica alle 20.45 al San Paolo. "L'idea di tornare un giorno al Napoli? In questo momento sinceramente non ho di questi pensieri, così di botto posso anche dire che dopo questa esperienza potrei anche smettere", ha detto il tecnico dei bianconeri. "Dipende quante energie mi saranno rimaste alla fine di questa esperienza e se penserò di poter fare ancora bene - ha aggiunto - Ma sono pensieri che in questo momento non ho". "Se mi aspetto fischi da parte del San Paolo? Li considererei una manifestazione d'affetto", ha affermato l'allenatore toscano.

