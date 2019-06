Sarri alla Juve: "È il coronamento di una carriera lunghissima"

Il nuovo ct bianconero in conferenza stampa di presentazione. Paratici: "Avevamo le idee chiare sin dall'inizio"

Inizia l'era di Maurizio Sarri alla Juventus. "Sono contento di essere qui", esordisce il nuovo tecnico bianconero nella conferenza stampa di presentazione. "Se è la mia scelta più rivoluzionaria? Non lo so, bisogna avere le idee chiare sul percorso. È il coronamento di una carriera lunghissima e a volte difficilissima, penso di avere rispettato tutti. E in questo atto, ora, devo rispettare la mia professione, la mia professionalità e il mio percorso".

"Siamo contenti che Sarri sia qua tra noi. Avevamo le idee chiare sin dall'inizio, ma dobbiamo avere rispetto di tutti i soggetti in campo. Ringrazio il Chelsea per la collaborazione. Bisogna rispettare tempi e formalità", ha commentatoFabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus

