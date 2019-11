Santi Cazorla, incubo finito: in gol con la Spagna dopo 4 anni

E pensare che i medici gli dissero che avrebbe rischiato di non camminare più. Santi Cazorla è tornato dopo un lunghissimo calvario durato ben quattro anni. Il fantasista ex Arsenal, ora al Villareal, ha sconfitto i numerosi infortuni che lo avevano costretto più volte lontano dai campi, con il gol messo a segno nel match contro Malta, vinto 7-0 dalla sua Spagna. La sua ultima rete con la Roja risaliva alla partita del 13 novembre 2015 contro l’Inghilterra, quattro anni fa. Oggi l'incubo è finalmente finito per Cazorla che ha festeggiato il successo della sua nazionale con un post di ringraziamento sul suo profilo Instagram.

