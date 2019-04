Sampdoria, Giampaolo: "Se il fatturato vale più delle ambizioni allora vaffa..."

Non può più sbagliare la Sampdoria di Marco Giampaolo dopo la sconfitta di Bologna. I blucerchiati impegnati domenica alle 18 contro la Lazio cercheranno di non perdere quello che potrebbe essere l'ultimo treno per rimanere agganciati all’Europa. "La sconfitta di Bologna ha rallentato fortemente la corsa per l'Europa. È chiaro che quando perdi punti e le altre vincono ti metti nella condizione di non sbagliare mai. Ci manca uno per fare trentuno", ha dichiarato il tecnico blucerchiato. Un messaggio alla dirigenza: "la squadra è sempre migliorata in tre anni. Ma se il fatturato mi dice che la Sampdoria deve stare tra l’ottavo e dodicesimo posto senza considerare l’azione, una visione più ampia e devo rassegnarmi allora vaff…".